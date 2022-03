Boulos, depois do aumento dos combustíveis: "Bolsonaro odeia o povo brasileiro"

Apoie o 247

ICL

247 - Líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, reagiu nesta sexta-feira (11) pelo Twitter ao novo aumento nos preços da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha anunciados pela Petrobrás.

Ele criticou a fala de Jair Bolsonaro (PL) de que 'não pode fazer nada' em relação ao aumento, enquanto mantém a política de preços da Petrobrás atrelada ao dólar, fazendo os brasileiros pagarem caro no combustível enquanto a estatal enche os bolsos de seus acionistas.

>>> Lula explica por que a gasolina está cara; confira (vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Mexe na PF [Polícia Federal] para fugir da cadeia, muda lei ambiental para beneficiar garimpeiro, boicota vacina. Mas 'não pode fazer nada' no preço do combustível que vai afetar milhões de trabalhadores que dependem do transporte para sustentar a família. No fundo, Bolsonaro odeia o povo brasileiro", declarou Boulos.

Já na quinta-feira (10) o psolista havia condenado o novo aumento: "é a política de Bolsonaro e [Paulo] Guedes para a Petrobrás (Paridade com Preços Internacionais) massacrando o povo brasileiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE