Bradesco prevê crescimento de 14% do crédito em 2022

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco teve lucro pouco abaixo das previsões do mercado no quarto trimestre, com resultados operacionais sendo ofuscados por baixas contábeis, e previu aumento de até 14% de sua carteira de crédito em 2022.

O banco anunciou nesta terça-feira lucro recorrente de 6,613 bilhões de reais entre outubro e dezembro, queda de 2,8% ante mesma etapa de 2020. A previsão média de analistas consultados pela Refinitiv era de 6,916 bilhões de reais.

Sem ajustes, o lucro caiu 42% ano a ano, para 3,17 bilhões de reais, refletindo uma série de baixas contábeis, incluindo de reprecificação de ativos de tesouraria e despesas ligadas ao redução da rede de agências, além de provisões cíveis.

O retorno anualizado sobre o patrimônio no trimestre foi de 17,5%, queda de 2,5 pontos percentuais ano a ano, em termos recorrentes.

O segundo maior banco privado do país fechou 2021 com uma carteira de crédito expandida de 812,66 bilhões de reais, alta de 18,3% em 12 meses. Para 2022, o banco previu que sua carteira crescerá de 10% a 14%.

A qualidade da carteira teve pequena deterioração, com o índice de inadimplência acima de 90 dias subindo 0,6 ponto percentual, para 2,8%. Porém, a provisão do Bradesco no trimestre para perdas esperadas com calotes caiu 6,2% ano a ano, para 4,28 bilhões de reais.

No fato relevante com suas previsões de desempenho para o ano, o banco também previu que suas despesas com provisões para perdas com inadimplência fiquem na faixa de 15 bilhões a 19 bilhões de reais em 2022.

Em documento separado, o Bradesco anunciou uma bonificação de 4 bilhões de reais aos seus acionistas, que vão receber uma ação para cada 10 do mesmo tipo que detêm atualmente.

(Por Aluísio Alves e Carolina Mandl)