Brasil abre 241.785 vagas formais de trabalho em fevereiro, diz Caged

Saldo de vagas do mês passado foi o maior para qualquer mês desde setembro passado edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Brasil abriu 241.785 vagas formais de trabalho em fevereiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado, que ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de criação líquida de 161 mil empregos, foi fruto de 1,950 milhão de admissões e 1,708 milhão de desligamentos.

Em janeiro, o Brasil havia criado 84.571 vagas formais de trabalho, resultado que se seguiu à perda líquida de 444.998 empregos em dezembro.

O saldo de vagas do mês passado foi o maior para qualquer mês desde setembro passado, quando o país havia aberto 278.755 postos de trabalho, segundo a série ajustada do Caged. No entanto, foi o mais fraco para fevereiro desde 2020, segundo os dados sem ajustes.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o saldo de empregos formais no Brasil está positivo em 326.356 mil vagas, segundo série ajustada, menor leitura para esse período desde 2019 (237.169). De janeiro a fevereiro de 2022, o superávit era de 520.549 mil postos de trabalho.

Em fevereiro, houve saldo positivo de vagas em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas no mês passado, com destaque para serviços, que abriram 164.200 postos. Houve criação de 40.380 empregos formais na indústria, 22.246 no setor de construção e 16.284 na agropecuária.

No comércio, por sua vez, foram fechados 1.325 postos de trabalho em termos líquidos.

Os dados mostraram superávit de empregos criados em todas as cinco regiões do país. O Sudeste abriu o maior número de vagas, com leitura de 110.575, seguido por Sul (63.309), Centro-Oeste(29.959), Nordeste (23.164) e Norte (12.456).

Com relação ao salário médio real de admissão, houve queda em fevereiro para 1.978,12, de 2.028,27 no mês anterior, de acordo com a série sem ajustes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.