Brasil abre 278.085 vagas formais de trabalho em setembro, diz Caged

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Brasil abriu 278.085 vagas formais de trabalho em setembro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O dado do mês passado é fruto de 1,927 milhão de admissões e 1,648 milhão de desligamentos.

O saldo de setembro ficou abaixo dos 330.177 postos abertos no mesmo mês de 2021, de acordo com a série ajustada, mas superou a expectativa em pesquisa da Reuters, de criação de 260 mil empregos.

Com o resultado, o estoque de empregos formais no país atingiu 42,826 milhões, o maior resultado para setembro da série com ajustes iniciada em 2010.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o saldo de empregos formais no Brasil está positivo em 2,148 milhões de vagas. No mesmo período de 2021, o superávit era de 2,504 milhões de postos de trabalho, segundo a série com ajustes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.