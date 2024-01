Brasil abre Trilha de Finanças do G20 e quer formular menu de políticas contra desigualdade

Redução de desigualdades entre regiões do mundo e dentro dos países foi colocada como eixo central da presidência do Brasil no G2 edit

(Reuters) - O grupo de trabalho de economia global da Trilha de Finanças do G20, presidido pelo Brasil, fez sua primeira reunião técnica nesta semana em Brasília e trabalhará para propor um menu de políticas econômicas focadas em redução da desigualdade, disse nesta quinta-feira a coordenadora do grupo, Keiti Gomes.

A redução de desigualdades entre regiões do mundo e dentro dos países foi colocada como eixo central da presidência do Brasil no G20, que pretende debater as implicações desse problema em diferentes frentes, inclusive em um processo de transição energética com efeitos distributivos e investimentos sustentáveis.

“Nós gostaríamos que um dos focos fosse em políticas econômicas, como a gente pode transformar essas preocupações em políticas objetivas. A ideia é que a gente tenha um menu de políticas que possam refletir diferentes visões, preocupações e formas de endereçar a questão da desigualdade”, disse a coordenadora do grupo em entrevista a jornalistas.

As sugestões desse e de outros grupos técnicos de trabalho servirão de insumo para a tomada de decisões pelo G20. O primeiro encontro de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do grupo durante a presidência brasileira ocorrerá em São Paulo, no fim de fevereiro, quando deve ser apreciado o plano de trabalho para 2024. Uma deliberação efetiva sobre o menu de políticas deve ocorrer apenas no fim do ano.

Gomes ponderou que não há ainda uma lista preliminar de políticas a serem sugeridas porque os temas serão debatidos com os países e organizações internacionais participantes.

“Os pontos específicos serão construídos em conjunto”, afirmou. “A temática da desigualdade foi entendida por todos como algo que merece ser endereçado, tivemos um apoio significativo na colocação dessa temática como preocupação global.”

