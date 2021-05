O Brasil abriu 120.935 vagas formais de trabalho em abril, segundo dados do Caged. Em abril do ano passado, o país fechou 963.703 vagas com carteira assinada edit

Isabel Versiani, Reuters - O Brasil abriu 120.935 vagas formais de trabalho em abril, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia.

O resultado ficou abaixo das 172.500 vagas esperadas pelo mercado, segundo pesquisa da Reuters.

Em abril do ano passado, o país fechou 963.703 vagas com carteira assinada em meio ao choque do fechamento da economia após a chegada do coronavírus ao país.

No ano de 2021, o país acumula agora a criação de 957.889 empregos com carteira assinada. De janeiro a abril do ano passado, foram fechadas 763.232 vagas formais.

