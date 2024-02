Brasil alcançou 87 novos mercados para o agronegócio em 2023

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O agronegócio brasileiro continua a conquistar novos espaços no mercado internacional, alcançando a marca de 87 novos mercados abertos em apenas um ano. Esse feito representa um avanço significativo para o setor, que tem sido um dos principais pilares da economia do país.

Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que destacou a importância das parcerias comerciais e dos esforços contínuos para expandir a presença dos produtos agropecuários brasileiros em diversos países ao redor do mundo, segundo reportagem da agência Sputnik .

continua após o anúncio

Entre os mercados recentemente abertos, destacam-se países da Ásia, Europa, África e América do Sul. Essa diversificação é fundamental para reduzir a dependência de determinados mercados e ampliar as oportunidades para os produtores brasileiros.

O Brasil é reconhecido internacionalmente pela qualidade e pela variedade de seus produtos agrícolas, desde grãos como soja e milho até carnes, frutas, café e açúcar, entre outros. Essa diversidade coloca o país em posição estratégica no comércio global de alimentos.

continua após o anúncio

Além disso, a abertura de novos mercados fortalece a economia brasileira, gerando empregos, aumentando a renda no campo e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões produtoras.

O MAPA ressalta que o trabalho de abertura de mercados é contínuo e envolve negociações técnicas, diplomáticas e sanitárias, visando garantir a segurança alimentar e o cumprimento das normas internacionais.

continua após o anúncio

Nesse contexto, o agronegócio brasileiro reafirma sua posição de destaque no cenário global, consolidando-se como um dos principais protagonistas na produção e na exportação de alimentos para o mundo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: