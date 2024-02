Brasil avalia linha de financiamento em iuan para agricultores, diz ministro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O governo brasileiro avalia a possibilidade de lançar uma linha de financiamento em iuan para agricultores, disse nesta quinta-feira o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à Reuters, ao comentar opções para auxiliar produtores que na temporada atual sofrem com preços mais baixos da soja, além de uma quebra de safra.

"Estamos nos prevenindo para evitar uma crise, é um momento de intempéries climáticas, redução de produção, preços achatados, o que precisamos é de medidas para nos antecipar à crise", afirmou ele.

continua após o anúncio

Fávaro citou que linhas de captação internacional dolarizadas foram um "sucesso" anteriormente, antes de comentar uma opção semelhante em moeda chinesa.

"Talvez uma linha em iuan possa ser estruturada. Na China, o juro é 2%, muito mais barato. 'Ah, mas eu tenho incerteza com iuan'... Tá bom, faz uma operação de swap. Isso não é caro, porque o iuan é muito estável", declarou.

continua após o anúncio

Segundo ele, tais medidas avaliadas são "estruturantes para baratear o crédito, irrigar mais. Isso evita a crise".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: