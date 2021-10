Brasil endividado: 59% da renda anual das famílias é destinada às dívidas

É o maior patamar desde o início da série histórica do Banco Central, iniciada em 2005; situação pode se agravar e impedir a retomada do crescimento econômico edit

Revista Fórum - De acordo com dados do Banco Central (BC) o endividamento das famílias brasileiras atingiu picos recordes e já representa 59,9% da renda média anual. É o maior patamar desde o início da série histórica do BC, em 2005.

A inflação alta e a perspectiva de um aperto maior de juros devem afetar ainda mais o orçamento familiar e se tornar um limitador adicional à retomada do crescimento da economia brasileira.

Os dados do BC apontam para o comprometimento mensal de renda das famílias com o pagamento de juros e prestações – incluindo dívidas mais longas, tais como financiamento imobiliário, e outras de curto prazo, como carto de crédito ou parcelamento de compras, chegou em 30,9% em agosto.

