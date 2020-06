O discurso do ministro Paulo Guedes de que a economia brasileira estava decolando antes da chegada da pandemia do coronavírus é mais uma bravata do governo Jair Bolsonaro. Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sugere que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro levaram Brasil à recessão antes da pandemia edit

247 - O Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre de 2020, encerrando um ciclo de fraco crescimento de três anos (2017-2019).

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29) pelo Codace (Comitê de Datação de Ciclos Econômicos), órgão ligado ao Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) e formado por oito economistas de diversas instituições, relata o jornalista Eduardo Cucolo na Folha de S.Paulo.

O comitê foi considerou uma série de dados econômicos já divulgados neste ano, entre eles, o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre de 2020, que mostrou queda de 1,5% na comparação com os três meses anteriores, segundo informações divulgadas pelo IBGE em maio.

Dados mais recentes mostram que a situação vai piorar bastante. A queda no segundo trimestre pode chegar a 10%, período em que as medidas de isolamento sociais atingiram o ápice do país.

Os dados analisados mostram que a economia já não estava bem no início do ano e que a situação se agravou com o surto do novo coronavírus que levou ao fechamento da maior parte das atividades a partir de março.

