Brasil não cresce por problemas internos, aponta economista

Sputinik - O Brasil até está realizando reformas necessárias para crescer, mas o culpado para a timidez do voo da economia é "essencialmente interno", disse o economista Istvan Kasznar à Sputnik Brasil.

Nesta quinta-feira (20), ao lançar programa de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal a juros fixos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que com as reformas o Brasil iria "decolar" e "crescer dois por cento" em 2020, mesmo com a "turbulência internacional" e a América Latina "estagnada".

Entre críticas e elogios ao governo, Kasznar acredita que Brasil tem potencial para se desenvolver num ambiente de desaquecimento global, mas antes precisa fazer seu dever de casa.

"O problema do crescimento e desenvolvimento do Brasil é essencialmente interno, endógeno, temos que olhar para o nosso dever de casa, realizá-lo corretamente, abrir e arejar nossa economia para o resto do mundo", afirmou o professor da Fundação Getúlio Vargas.

'Gol de placa para o governo Bolsonaro'

Segundo ele, "os vasos comunicantes mundiais estão se falando cada vez mais e repercutindo sobre a gente", mas não se pode "culpar o crescimento econômico nacional por conta de fatores externos, o grande problema esta aqui, é preciso rearticular a economia, reordenar o setor público, reduzir o déficit publico, que até caiu além do que estava sendo cogitado no ano passado, um gol de placa para o governo Bolsonaro e para o ministro Paulo Guedes".

Apesar de defender reformas que o governo vem tentando implementar, como a tributária e administrativa, ele considera a previsão de crescimento de 2% ainda muito pequena e a diminuição dos juros apenas "um pingo de água para as dimensões" do país.

Crescer 2% é 'pífio'

"Crescer a dois por cento com essas reformas continua sendo uma medida com perspectivas pífias, fracas, desalentadoras", afirmou o especialista, embora ressalte que o atual governo tenha pegado uma economia com "taxas negativas".

Segundo Kasznar, para que o crescimento realmente ocorra, é preciso fazer um amplo leque de mudanças, e até mesmo aprofundar as reformas liberalizantes do governo, como "abrir a economia" do Brasil e "flexibilizar o mercado de trabalho".

A reforma administrativa , a próxima na pauta do governo, para ele deveria ser "mais abrangente" e sem "ameaças de classe".

'Discurso que não seja para atacar domésticas'

"É preciso estabilizar, criar um discurso mais fácil, mais agradável, que não seja para atacar as empregadas domésticas , todas as pessoas que são servidores públicos e fazem muito bom serviço. A reforma administrativa não pode ser uma ameaça de classe, ela tem que ser a favor do Brasil, a favor de equidade, motivação e produtividade", disse o economista.

Em relação à reforma tributária, que deverá entrar na agenda do governo em seguida, Kasznar disse que é igualmente "essencial", pois a "carga fiscal do Brasil é monstruosa".

Mas frisou que em um país "tão desigual", os impostos são necessários e o Estado tem uma papel "social" para diminuir a pobreza.