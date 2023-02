Brasil não pode continuar com crescimento pífio, diz Lula ao defender juros menores

Apoie o 247

247 - Durante um café da manhã com jornalistas da imprensa independente nesta terça-feira (7), o presidente Lula voltou a defender uma redução nas taxas de juros pelo Banco Central, afirmando que o crescimento econômico do País é um imperativo.

Lula classificou as projeções do FMI para o crescimento do Brasil (1,2% em 2023 e 1,5% em 2024) como pífias diante do drama vivido por milhões de famílias que não têm sequer o que comer no dia a dia.

"Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com a taxa de juros 13,75%. Nós não temos inflação de demanda", destacou Lula.

"Esse país não pode continuar tendo crescimento pífio porque a gente vai precisar gerar emprego. Esse país tem que acabar com a fome de 33 milhões de pessoas", disse o presidente, acrescentando ser "amplamente favorável" à responsabilidade fiscal.

Lula defendeu ainda que o BC tenha uma meta de crescimento e outra de geração de empregos, sem abandonar o controle da inflação.

