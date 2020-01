Brasil pode perder US$ 10 bilhões com o acordo entre Trump e a China

O acordo comercial assinado nesta quarta-feira entre os Estados Unidos e a China pode impactar negativamente as contas externas brasileiras, com a perda de US$ 10 bilhões em exportações. A soma corresponde a cerca de 5% dos US$ 223 bilhões exportados pelo Brasil no ano passado edit

247 - Do total de US$ 200 bilhões em produtos que a China se comprometeu a importar durante dois anos, segundo os termos do acordo fechado nesta quarta-feira (15) em Washington entre as duas maiores economias do Planeta, US$ 32 bilhões são de produtos agrícolas como carne, soja e outros grãos, itens tradicionais da pauta exportadora do Brasil à China.

O agronegócio brasileiro pode sofrer efeitos negativos. Segundo o economista-chefe para a América Latina da consultoria inglesa Oxford Economics, Marcos Casarin, citado pelo Globo, "há um risco para US$ 10 bilhões em exportações brasileiras".

Esse é o volume que os chineses passaram a comprar do Brasil em retaliação às tarifas adotadas pelos Estados Unidos ao longo de 2019. Trata-se de cerca de 5% do valor exportado pelo Brasil no ano passado - US$ 223 bilhões.

"É algo marginal, mas sinaliza o fim de uma boa vontade que os exportadores brasileiros vinham tendo até agora dos compradores chineses por causa da pressão americana", diz Casarin.