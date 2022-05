Brasil precisa de ambiente mais amigável para investimento, diz presidente da Whirlpool na América Latina

Apoie o 247

247 - O lockdown na China pode frear o crescimento da economia global este ano e, de acordo com João Carlos Brega, presidente da Whirlpool na América Latina, "falta ter um ambiente amigável ao investimento" no Brasil. A entrevista foi concedida ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Esse negócio de comprar 100% do oriente vai acabar", acrescentou. "Apesar de a crise sanitária no Ocidente estar sob controle, na China, houve novos surtos de covid. Do ponto de vista da economia, estamos sofrendo o impacto. Mas, em termos relativos, está menos ruim do que estava antes. Mas ficam as cicatrizes, tanto do lado pessoal como profissional. Não tenho dúvidas de que o mundo do supply chain (cadeia de abastecimento), como foi conhecido até então vai mudar, está mudando", diz.

