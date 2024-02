Brasil propõe ao Paraguai baixar tarifa da usina de Itaipu, mas negociação fracassa

A atual tarifa de Itaipu é de US$ 16,71 por kW (quilowatt), o mesmo valor desde 2023. O Paraguai quer aumentar para US$ 20,75 edit

247 - Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de Relações Exteriores, Mauro Vieira, propuseram às autoridades paraguaias que a tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional caia para US$ 14,77 por quilowatt. Mas não houve acordo entre as partes, de acordo com informações publicadas nesta terça-feira (6) pelo jornal Valor Econômico.

A atual tarifa de Itaipu é de US$ 16,71 por kW (quilowatt), o mesmo valor desde 2023. O Paraguai quer aumentar para US$ 20,75, alta de 24%. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dado sinais de que não concorda em pagar um valor maior pela tarifa.

A produção de energia da usina de Itaipu é dividida: 50% para cada país. Historicamente, o Paraguai usa cerca de 17%. A sobra é vendida ao Brasil a preço de custo.

