Brasil registra 8ª maior inflação entre os países do G20

Brasil caiu quatro posições no ranking da inflação das principais economias do mundo

247 - O Brasil caiu quatro posições no ranking da inflação entre os países do G20, que reúne as maiores economias do mundo. De acordo com a Bloomberg, o Brasil ocupava a quarta posição em junho e caiu para o oitavo lugar no ranking após 16 membros do grupo divulgarem os dados inflacionários referentes ao mês de agosto.

A queda no ranking está ligada ao segundo mês consecutivo de retração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), puxado para baixo pelos preços dos combustíveis.O aumento da inflação nos países da zona do euro, que chegou ao patamar recorde de 9,1% nos últimos 12 meses, também influenciou a melhora do Brasil no ranking global,.

A inflação no Brasil acumula alta de 8,73% nos últimos 12 meses, após ficar em 10,07% até o mês anterior. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a Turquia ocupa o topo do ranking com uma alta inflacionária de 80,2%. Em seguida estão a Argentina (69,2%), Rússia (14,3%), Reino Unido (9,9%), Itália (9,1%) e Alemanha (8,8%).

