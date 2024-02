Brasil registra déficit em conta corrente de US$5,8 bi em dezembro, diz BC

Com o resultado de dezembro, o déficit acumulado em 12 meses totalizou o equivalente a 1,32% do PIB edit

(Reuters) - O Brasil teve déficit em transações correntes de 5,8 bilhões de dólares em dezembro e terminou 2023 com um saldo negativo acumulado de 28,616 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta segunda-feira.

Com o resultado de dezembro, o déficit acumulado em 12 meses totalizou o equivalente a 1,32% do Produto Interno Bruto.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um déficit de 7,428 bilhões de dólares em dezembro.

No mês, os investimentos diretos no país tiveram um saldo negativo de 389 milhões de dólares, contra resultado positivo de 5,85 bilhões de dólares projetados na pesquisa.

No ano, os investimentos diretos totalizaram 61,952 bilhões de dólares.

