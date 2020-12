Brasil registra exportação recorde de 2 mi t de carne em 2020

Segundo a Abiec, As exportações do Brasil devem fechar 2020 com um valor da ordem de US$ 8,533 bilhões, com volumes embarcados superando 2 milhões de toneladas pela primeira vez edit

Ana Mano, Reuters - O Brasil está encerrando 2020 com exportações recordes de carne bovina, com o setor sendo menos afetado do que concorrentes globais devido à pandemia, e deverá seguir aumentando os embarques no próximo ano, de acordo com números divulgados nesta sexta-feira pela associação do setor Abiec.

As exportações históricas do Brasil, maior exportador global de carne bovina, ocorreram em meio a interrupções nas operações de algumas unidades em países como os Estados Unidos e Austrália, como consequência do coronavírus.

Segundo apresentação da Abiec nesta sexta-feira, “quase nenhum” frigorífico brasileiro teve de parar operações em função de questões de saúde relacionadas à Covid-19.

As exportações do país sul-americano devem fechar 2020 com um valor sem precedentes de 8,533 bilhões de dólares, com volumes embarcados em um ano superando 2 milhões de toneladas pela primeira vez, segundo a Abiec.

Para 2021, um novo crescimento é esperado, com a Abiec projetando quase 8,8 bilhões de dólares em receitas e volumes exportados de 2,14 milhões de toneladas.

No ano passado, as exportações brasileiras de carne bovina atingiram 7,6 bilhões de dólares, com embarques de 1,866 milhão de toneladas.

