Brasil registra número recorde de novas empresas abertas

247 - O Brasil registrou número recorde de novas empresas abertas entre maio e agosto de 2021, segundo o Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia, que considera a série histórica iniciada em 2011. Foram registrados 1,4 milhão de novos empreendimentos, aumento de 1,9% em relação ao quadrimestre anterior, e de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Acre foi o estado que apresentou o maior aumento percentual de empresas abertas no período, com crescimento de 26,6% em relação ao intervalo anterior. Em São Paulo, o resultado de outubro é o melhor para o mês na série histórica iniciada em 1998. (Com informações da CNN Brasil).

