Brasil registra recorde de inadimplentes em janeiro: 70,1 milhões

Apoie o 247

ICL

247 - O número de brasileiros inadimplentes chegou a 70,1 milhões em janeiro deste ano. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, dados da Serasa e do SPC Brasil apontam que entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, 5,3 milhões de pessoas entraram na lista de devedores. O número é recorde da série histórica iniciada em março de 2016.

“A escalada no número de inadimplentes começou a partir de setembro de 2021, quando a inflação acumulada em 12 meses atingiu 10,23%. Até aquele mês, a quantidade de inadimplentes girava em torno de 62 milhões, uma marca já elevada. E a média total da dívida era de R$ 245 bilhões”, destaca a reportagem.

O alto nível da inadimplência tem levado as instituições financeiras a ampliarem as restrições de acesso ao crédito, o que tem elevado o número de pessoas que recorrem “às chamadas linhas emergenciais, como cheque especial e rotativo do cartão de crédito, que têm os juros mais elevados. Em 12 meses até janeiro, por exemplo, a concessão de crédito dessas duas modalidades registrou alta de 22% e 47,5%, respectivamente, de acordo com dados do Banco Central (BC)”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.