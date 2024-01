Brasil tem papel central na segurança alimentar do planeta, diz Geraldo Alckmin

Apoie o 247

247 – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, enfatizou o papel do Brasil na segurança alimentar mundial durante o lançamento do Business 20 (B20 Brasil), grupo empresarial vinculado ao G20. No evento sediado na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Alckmin ressaltou que o Brasil, como atual presidente do G20, pode influenciar positivamente questões globais como segurança alimentar, preocupações planetárias e mudanças climáticas. Com a participação de 900 representantes do setor industrial, o grupo B20 busca propor políticas nas áreas de comércio, investimento, emprego, educação e transição energética, entre outras, ao G20, cuja presidência é exercida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) desde o ano anterior.

Além das discussões sobre segurança alimentar, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou a importância do Brasil na agenda global da descarbonização. Ele ressaltou que o país é protagonista na produção de commodities como açúcar, café, suco de laranja, carnes e grãos. Com 74% das emissões do país provenientes da terra e 24% da pecuária, Mercadante enfatizou a necessidade de uma agricultura de baixo carbono, em consonância com os esforços mundiais pela redução das emissões. A presença do Brasil no B20 e G20 ressalta sua relevância nas discussões econômicas e ambientais globais.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, também destacou a Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial recentemente lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um passo crucial para revigorar a indústria nacional. Alban enfatizou a importância da indústria para a economia e observou que diversos países, como Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha e China, estão revisando suas cadeias de valor. O evento contou com a presença de figuras políticas e industriais importantes, incluindo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. Esses encontros ressaltam o compromisso do Brasil com questões globais e o reconhecimento de seu papel na segurança alimentar e na mitigação das mudanças climáticas.

