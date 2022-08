Brasil tem recorde de pedidos de demissão em 12 meses

Um de cada três desligamentos foi voluntário (a pedido do trabalhador), de acordo com pesquisa da LCA Consultores, com informações do Caged edit

Apoie o 247

ICL

247 - O País teve 6,467 milhões de pedidos de demissão nos últimos 12 meses até julho, entre os trabalhadores com carteira assinada. O número representou 32,4% do total de desligamentos de trabalhadores no período (19,984 milhões). Ou seja, 1 de cada 3 desligamentos foi voluntário (a pedido do trabalhador), de acordo com pesquisa da LCA Consultores, com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os mais de 6,4 milhões de pedidos de demissão em um ano, até julho de 2022, representaram um aumento de 42,5% na comparação com igual período de 2021 (4,539 milhões).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.