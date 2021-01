Brasileiros tentam imitar 'fenômeno GameStop' ao estimular ações de empresa decadente em grupo no Telegram

Enquanto nos Estados Unidos, os investidores se reuniram na plataforma Reddit para aumentar as ações da GameStop, no Brasil foi criado um grupo que chegou a quase 8.000 integrantes para valorizar as ações da resseguradora IRB, que já subiram mais de 13% edit

247 - Investidores brasileiros estão imitando os norte-americanos, que recentemente valorizaram de forma surpreendente as ações da decadente empresa de videogames GameStop, empresa fundada em 1996 que estava desaparecendo do cenário diante da digitalização dos jogos.

Enquanto nos Estados Unidos, os investidores se reuniram na plataforma Reddit para aumentar as ações da GameStop, no Brasil nesta quinta-feira, 28, foi criado um grupo do Telegram, que chegou a quase 8.000 integrantes durante a tarde para valorizar as ações da resseguradora IRB. As ações da empresa brasileira já subiram mais de 13%.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), porém, está de olho, uma vez que esse tipo de ação combinada poderia ser irregular, uma manipulação de preços.

O movimento, porém, por financiar empresas em decadência pode levar os investidores à falência, porque na realidade apenas se altera o valor de mercado e não o funcionamento destas empresas.

O conhecimento liberta. Saiba mais