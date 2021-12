Brasileiros terão cenário econômico difícil no início de 2022

Apoie o 247

247 - Com a inflação alta, que já acumula 10,67% em 12 meses, o aumento nas contas de luz , a desvalorização do real diante do dólar e instabilidade política, o cenário econômico do país aponta que a população terá um início de ano de 2022 repleto de dificuldades para pagar suas despesas.

Uma das principais contas pagas no período é o IPVA, que deve ficar mais caro. Uma startup dedicada ao atendimento de motoristas calcula que o imposto deve ter uma alta de até 30% na capital paulista, informa a CNN.

A conta de luz ainda deve continuar subindo no ano que vem. Estimativas de uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia apontam que as contas de luz devem ter um reajuste médio de 19% no país em 2022.

Para o economista e professor da FGV-SP Fábio Gallo, a inflação é o principal vilão para o bolso dos brasileiros. Gallo pontua que o índice já “atinge vários itens e várias cadeias produtivas”.

