Braskem pode permanecer sob controle do capital nacional

247 – A Braskem, maior grupo petroquímico nacional, tem uma chance de permanecer sob controle nacional. Isso por dois motivos. Primeiro porque, após o calote das Americanas e a segunda recuperação judicial da Oi, os bancos decidiram rolar a dívida da Novonor (ex-Odebrecht). Segundo porque, dentro do novo governo , esfriou a pressão para que a companhia brasileira, que exerce papel estratégico na economia, seja vendida.

"Em meio à feroz briga contra as Americanas, os maiores bancos do País rolaram, de novo, a dívida de mais de R$ 14 bilhões da Novonor (ex-Odebrecht e em recuperação judicial), vencida no fim de janeiro. O prazo dado foi de mais 60 dias, igual ao oferecido à construtora na negociação anterior, em novembro. Já com a Americanas, os bancos continuam sem acordo. A extensão de prazo para a Novonor acontece em meio às mudanças no comando da companhia e da presidência da República, que dificultaram o fechamento da venda desde o ano passado. Em 2023, com a seca no mercado de crédito por conta do rombo e do escândalo envolvendo Americanas, há conversas de que a Nonovor poderia repetir a Oi e buscar um novo arranjo para a sua dívida. Com o prazo até o fim de abril, a empresa ganha também mais tempo para tentar vender a Braskem", aponta reportagem do Estado de S. Paulo.

"Conforme o acordo entre bancos e Novonor, a dívida deve ser paga com recursos levantados com a venda da participação de controle da ex-Odebrecht na Braskem. As ações das petroquímica foram dadas como garantia em troca desse empréstimo feito pelas instituições financeiras ao então Grupo Odebrecht, por décadas. A Petrobras, controlada pelo União, é o outro acionista, o que criou o impasse na mudança recente de governo. Segundo uma fonte, com a troca de presidente no Planalto, as conversas para vender a petroquímica esfriaram", prossegue a reportagem.

