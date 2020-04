Bresser-Pereira: País não tem presidente e deveria emitir moeda na crise

247 - O ex-ministro e professor da FGV Luiz Carlos Bresser-Pereira avalia que a emissão de moeda é uma "solução óbvia" e, se for bem controlada, não causa inflação. De acordo com o economista, o dinheiro pode ser usado nos gastos de combate à pandemia de coronavírus. Quando se tem muito dinheiro circulando no mercado e pouco produto, como é o caso de países menos industrializados, a tendência é que a inflação aumente.

Mas o economista esclarece que não se trata, literalmente, de imprimir dinheiro, e sim comprar títulos públicos pelo Banco Central, algo que está em discussão por meio da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do orçamento de guerra, que está no Congresso. A entrevista foi concedida ao portal Uol.

"Se o Tesouro passa a dever para o Banco Central, e o Tesouro e o Banco Central são dois órgãos do Estado, é claro que não houve nenhum aumento da dívida do Estado, só uma mudança de quem é credor internamente. Você pode dizer que isso é uma emissão de moeda", afirma.

Sobre a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, o ex-ministro é taxativo: "É muito fraca".

Segundo Pereira, "quem atuou fortemente, como eu disse, foi o Rodrigo Maia, foram os deputados, foram os senadores. Eles que estão comandando essas medidas". "Claro que o Ministério da Economia também está participando, mas muito pouco, muito insatisfatoriamente, a meu ver".

