Bruno Dantas manda recado a Simone Tebet: 'poderá contar com o TCU para um programa robusto de políticas públicas'

"Temos defendido isso há anos", afirmou o presidente do tribunal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, escreveu nesta terça-feira (27) uma mensagem de apoio à senadora Simone Tebet (MDB-MS), que será ministra do Planejamento a partir de janeiro, quando começa o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Simone Tebet no Ministério Planejamento é o nome certo, no lugar certo, na hora certa. Ela poderá contar com o TCU para estruturar um programa robusto de avaliação periódica de políticas públicas, em busca de eficiência. Temos defendido isso há anos", afirmou Dantas.

>>> Janja publica vídeo com palcos montados para a posse de Lula: 'Grande festa popular' (vídeo)

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), futuro ministro das Relações Institucionais, confirmou nesta terça que a parlamentar aceitou o convite para ser ministra.

Nesta terça, o senador eleito Camilo Santana (PT-CE), futuro da Educação, confirmou que a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), será a secretária-executiva da pasta.

>>> Aras vai ao STF e pede suspensão de indulto de Bolsonaro a policiais envolvidos no Massacre do Carandiru

O presidente Lula já anunciou nomes para ministérios como Fazenda, Gestão e Inovação, Portos e Aeroportos, Ciência e Tecnologia, Mulher, Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Cultura.

Outros ministérios tiveram nomes anunciados, como Trabalho e Emprego:, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Indústria e Comércio, Secretaria-Geral da República, Advocacia Geral da União, Saúde, Educação e Controladoria-Geral da União.

Outras pastas com nomes anunciados foram Casa Civil, Defesa e Relações Exteriores.

Simone Tebet no Ministério Planejamento é o nome certo, no lugar certo, na hora certa. Ela poderá contar com o TCU para estruturar um programa robusto de avaliação periódica de políticas públicas, em busca de eficiência. Temos defendido isso há anos.@simonetebetbr@TCUoficial — Bruno Dantas (@DantasBruno) December 27, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.