BTG Pactual dá início a processo arbitral contra Americanas em SP

Reuters - O BTG Pactual deu início a um processo arbitral em São Paulo contra a Americanas por quebra de contrato de crédito, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

A arbitragem, na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, alega que o pagamento do crédito com investimentos detidos pelo lojista no banco estava incluído no contrato de empréstimo.

O BTG também pretende entrar com novo recurso contra a liminar que protege a Americanas dos credores, disse a fonte.

