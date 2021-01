BTG Pactual e fundo de pensão do Canadá devem comprar a Oi

Bloomberg - O Canada Pension Plan Investment Board está ingressando em um fundo administrado pelo Banco BTG Pactual para fazer uma oferta para a unidade de fibra da operadora de telecomunicações brasileira OI.



A licitação está prevista para 22 de janeiro, junto com outras duas ofertas.

A Oi planeja vender até 51% de sua subsidiária, conhecida como InfraCo, com um valor para toda a empresa de pelo menos 20 bilhões de reais (US $ 3,6 bilhões).



Representantes da Oi, Canada Pension Plan, BTG e Digital Colony não quiseram comentar. Ufinet não respondeu a um pedido de comentário fora do horário comercial.

