BTG Pactual sai e credores propõem até US$ 400 milhões de refinanciamento para Oi

247 - A Justiça do Rio de Janeiro aprovou a decisão do BTG Pactual de desistir do acordo de refinanciamento na modalidade "debtor in possession" (DIP), assim como de abrir mão do direito de cobrar uma taxa por cancelamento do contrato, informou o site Valor Econômico nesta terça-feira (9).

Com isso, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro aprovou a aceitação de uma oferta alternativa feita por um grupo de credores em dezembro, que propõe um financiamento de até US$ 400 milhões.

continua após o anúncio

A Oi está passando por seu segundo processo de recuperação judicial. Em março de 2023, o conglomerado de telecomunicações teve seu segundo pedido de renegociação de dívidas aprovado pela Justiça do Rio de Janeiro. A dívida da empresa está estimada em mais de R$ 40 bilhões. O primeiro processo foi finalizado em dezembro de 2022.

