BTG rebaixa avaliação para ações da Petrobrás após troca de presidente na estatal

247 - O banco BTG Pactual rebaixou as ações da Petrobrás, nesse domingo (21), e deixou de sugerir a compra da estatal. A avaliação agora é "neutra". Antes, havia recomendação para compra. Saiu Roberto Castello Branco e entrou o general Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa no governo Michel Temer.

De acordo com relatório do banco, a troca de comando prejudicou a confiança e não há "clareza" sobre o caminho da estatal. A informação foi publicada pelo Poder 360.

"A falta de clareza para onde a Petrobrás está indo agora é considerável. O controle do preço do combustível em meio à ‘reflação’ do preço do petróleo é um motivo óbvio de preocupação, mas pode nem ser o maior", diz o documento.

"À medida em que nos aproximamos de um ano eleitoral, nossa principal preocupação agora reside no que um novo CEO e, potencialmente, uma nova equipe de gestão significará para alocação de capital… e para o programa de venda de ativos", acrescentou.

Segundo os analistas do banco, "a questão é se isso pode não ser mais uma prioridade enquanto o acionista controlador [governo] estiver preocupado com as implicações políticas da volatilidade do preço do combustível. Além disso, mesmo se a venda continuar, também acreditamos que o valor de mercado dessas refinarias será muito menor".

“À medida em que o ano eleitoral se aproxima em meio à intensa pressão política e social para reduzir os preços dos combustíveis, os investidores se concentrarão menos nos fundamentos e mais no risco de que a Petrobras possa mais uma vez enfrentar a deterioração dos lucros e da qualidade de alocação de capital, com possível risco a seu programa de venda de ativos".

O governo Bolsonaro está sendo pressionado por causa da inflação. Desde janeiro, o preço da gasolina e do diesel acumulam altas de 34,7% e 27,7%, respectivamente.

Bolsonaro já havia dado sinais de que poderia demitir Castello Branco, quando disse: "algo vai acontecer na Petrobrás".





