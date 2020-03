Burger King vai doar parte da receita para o SUS

247- O Burger King Brasil decidiu destinar ao Sistema Único de Saúde (SUS) parte de toda receita líquida de qualquer sanduíche vendido até o final do mês de março. A forma como os recursos serão direcionados será discutida com as autoridades. As informações são da Exame. A informação é do portal Exame.

Por ser de capital aberto, a companhia não informou qual o percentual da receita será doada. No entanto, espera arrecadar ao menos 1 milhão de reais e destinar à essa causa.

Além da doação ao SUS, o Burguer King também anunciou medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A rede montou um comitê para diminuir os riscos e reforçar a rotina de higiene dos funcionários, em especial os que trabalham nos restaurantes.