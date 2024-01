BYD anuncia investimento de US$ 14 bilhões em tecnologia para carros inteligentes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A BYD, principal fabricante global de veículos elétricos, revelou um ambicioso plano de investimento de 100 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 14 bilhões) destinados ao aprimoramento de recursos em carros inteligentes. Wang Chuanfu, fundador e CEO da BYD, anunciou a iniciativa em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (16), reportada pela Bloomberg e pelo Valor .

Em meio à crescente competição no setor de veículos elétricos, a montadora chinesa busca reduzir a lacuna tecnológica em relação a concorrentes, apostando em inovações como a "Navegação no Piloto Automático". Esse recurso permitirá que os motoristas liberem o volante e os pedais em determinadas situações, com a condição de tocar no volante a cada 15 segundos. Inicialmente, o sistema estará presente em carros com valor superior a 300.000 yuans e disponível como opção de atualização para modelos acima de 200.000 yuans.

continua após o anúncio

A BYD também considera a adição de recursos não relacionados à direção, como um drone integrado ao veículo e novas tecnologias, visando aprimorar a experiência do motorista. Além disso, a expansão internacional é parte da estratégia da BYD, com a marca Denza, associada à Mercedes-Benz Group AG, programada para lançamento na Europa no quarto trimestre de 2024. As marcas Yangwang e Fang Cheng Bao também serão exportadas, com possíveis ajustes de nome para melhor atender ao mercado global. Em dezembro de 2023, as exportações representaram cerca de 11% das vendas mensais da BYD.

Para impulsionar suas exportações globais, a BYD revelou oficialmente o primeiro de oito navios de carga que receberá nos próximos dois anos. O anúncio destaca o comprometimento da empresa em não apenas liderar a inovação tecnológica no segmento de veículos elétricos, mas também em expandir sua presença estratégica em mercados internacionais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: