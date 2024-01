BYD negocia compra da principal mineradora de lítio do Brasil

Apoie o 247

247 – A BYD, fabricante chinesa de automóveis elétricos, está atualmente envolvida em negociações para a aquisição da Sigma Lithium, a principal mineradora de lítio no Brasil, conforme destacado em um relatório do Financial Times. Estima-se que a transação possa atingir cerca de R$ 14,3 bilhões, uma medida estratégica da BYD para garantir um suprimento estável de matérias-primas essenciais para a produção de seus veículos. A Sigma Lithium, situada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é proprietária de uma operação de mineração de lítio, tornando-se uma peça-chave na cadeia de abastecimento da BYD.

Rumores anteriores que circularam no mercado sugeriam que Elon Musk, o empresário por trás da Tesla, estava interessado na Sigma Lithium. No entanto, a BYD emergiu como um possível comprador, consolidando sua posição no mercado de veículos elétricos. No ano passado, a Sigma Lithium anunciou a avaliação de propostas para a venda de sua operação, mantendo segredo sobre os potenciais interessados. Mais recentemente, no final de 2023, a empresa divulgou um comunicado informando estar em estágio avançado de revisão estratégica, incluindo a consideração de uma listagem primária nas bolsas de valores Nasdaq e de Cingapura.

Os desdobramentos dessa possível aquisição pela BYD são aguardados com atenção, uma vez que o mercado de veículos elétricos continua a se expandir globalmente, impulsionando a demanda por recursos como o lítio. A Sigma Lithium, ao buscar a venda de sua operação, parece alinhar-se às mudanças estratégicas em curso, enquanto a BYD busca consolidar sua posição no fornecimento de matéria-prima fundamental para a produção de veículos elétricos. A conclusão dessa negociação pode ter impactos significativos no cenário internacional de mobilidade sustentável e na dinâmica competitiva entre as principais empresas do setor.

