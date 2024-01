BYD pretende produzir lítio e baterias elétricas no Brasil

Apoie o 247

247 – A empresa chinesa BYD anunciou planos de verticalizar sua produção de veículos elétricos no Brasil, abrangendo desde a exploração e beneficiamento do lítio até a fabricação de baterias, ônibus e automóveis. O presidente do Conselho da BYD Brasil, Alexandre Baldy, afirmou em entrevista à agência epbr que a intenção é transformar o Brasil em um hub regional na América Latina para a empresa. Essa estratégia está alinhada com as recentes decisões do governo federal, como o programa Mover e a volta da taxação de veículos elétricos importados. A aprovação do Congresso Nacional para a manutenção dos incentivos fiscais para o setor automobilístico no Nordeste até 2032 também influenciou a decisão de investimentos da BYD na Bahia. A empresa planeja investir R$ 3 bilhões em um complexo fabril em Camaçari (BA), assumindo a antiga fábrica da Ford, para a produção de veículos elétricos e processamento de minerais críticos.

A estratégia da BYD no Brasil difere de suas práticas em outras partes do mundo, incluindo o híbrido flex a etanol em seu portfólio. Alexandre Baldy destacou a importância das políticas públicas coordenadas pelo governo federal para estimular os investimentos locais, como a reforma tributária e o programa Mover. A empresa enxerga de maneira positiva essas iniciativas, mesmo diante do retorno gradual da taxação de veículos elétricos importados.

A BYD também está estudando investimentos na exploração de lítio e outros minerais no Brasil, com foco nos estados de Minas Gerais e Bahia. Alexandre Baldy ressaltou a estratégia agressiva da empresa para dominar o mercado brasileiro de veículos eletrificados, destacando que 2023 foi marcado pelo sucesso de vendas do modelo BYD Dolphin Plus. A empresa planeja lançar novos modelos de carros híbridos e elétricos nos próximos anos, com investimentos previstos na ampliação da fábrica de baterias em Manaus e na produção de ônibus elétricos em Campinas.

