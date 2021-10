Cabeça de Guedes está assando, diz Vinícius Torres Freire

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O colunista Vinicius Torres Freire, da Folha de S. Paulo, afirma que Paulo Guedes está sendo fritado, mas não aposta em sua queda. "Paulo Guedes foi convocado pela Câmara para explicar os dinheiros que mantém lá fora. Foram 310 votos a favor da malhação do ministro da Economia, 142 contra. Ainda que tenha cumprido todas as formalidades, Guedes vai aparecer na mídia e nas redes como o ministro ricaço que 'não acredita no Brasil' e diz as barbaridades de costume sobre pobres", escreve, em sua coluna . "Mas há outros sinais relevantes de que a cabeça de Guedes está assando, embora não deva ser queimada por agora. O ministro vale mais como pato manco vivo do que morto", aponta.

"Mais vale um Guedes pato manco do que um Roberto Campos, presidente do Banco Central, por exemplo. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, de olho na cadeira vazia de Guedes, é tido como 'fominha', apesar de amigão de Bolsonaro, e alguém que cria arestas demais", lembra ainda o jornalista.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE