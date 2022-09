Cade abre inquérito sobre possíveis práticas anticompetitivas da Petrobrás a refinarias

Investigação está relacionada ao processo de abertura do parque de refino brasileiro por meio de um acordo firmado com a Petrobrás, pelo qual ela terá que vender oito refinarias edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu um inquérito para investigar indícios de práticas anticompetitivas pela Petrobrás no fornecimento de petróleo a refinarias privadas, informou o órgão à Reuters nesta terça-feira.

A medida administrativa foi tomada em continuidade ao procedimento preparatório instalado em junho pela superintendência-geral do regulador antitruste, que identificou a necessidade de um aprofundamento da investigação, para confirmar os indícios e se eles configuram ilícito concorrencial.

A investigação do Cade está relacionada ao processo de abertura do parque de refino brasileiro, iniciado em 2019 por meio de um acordo firmado com a Petrobrás, pelo qual ela terá que vender oito refinarias, reduzindo a sua participação no setor.

Durante o inquérito, o Cade consultará empresas que atuam na atividade de exploração e produção de petróleo e também as que atuam na atividade de refino, como a Acelen, do fundo árabe Mubadala, que comprou a Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, atual Refinaria de Mataripe, a primeira privatizada.

A Petrobrás afirmou, em nota, que "atua em total conformidade com a legislação vigente e segue à disposição para apresentar os dados e esclarecimentos pertinentes ao Cade".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.