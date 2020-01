Cade aprova compra da Embraer pela Boeing

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira (27), sem restrições, a compra de parte da Embraer pela Boeing. No entendimento dos conselheiros, a transação não representa riscos à concorrência sadia edit

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira (27) a compra de parte da Embraer pela Boeing.

No entendimento dos conselheiros, a operação trará benefícios à Embraer, "que passará a ser um parceiro estratégico da Boeing". A cooperação tecnológica e comercial pode favorecer, no entendimento da autarquia, os ramos que permanecem com a Embraer, de aviação executiva e de defesa.

A operação foi anunciada em julho de 2018, nove meses após a compra de parte da Bombardier pela Airbus – outras duas gigantes da aviação comercial. A nova empresa, resultante dessa união, tem capital avaliado em US$ 4,75 bilhões.