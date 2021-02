Cade recomenda a Petrobras não vender refinarias sem autorização do órgão

Em ofício à Petrobras, a Procuradoria do Cade informa a empresa que não deve ser concretizada qualquer das vendas acordadas no Termo de Compromisso de Cessação sem a prévia análise da proposta integral pelo Cade edit

247 - Em junho de 2019, o Cade e a Petrobras assinaram um Termo de Compromisso de Cessação para finalizar uma investigação por suposto abuso econômico da empresa no mercado de refino brasileiro de petróleo.

O acordo interrompeu o inquérito administrativo que investiga a posição dominante da estatal na produção de combustíveis no Brasil.

Em ofício à Petrobras, nesta terça-feira (23), a Procuradoria do Cade informa a empresa que não deve ser concretizada qualquer das vendas acordadas no TCC sem a prévia análise da proposta integral pelo Cade.

Para o líder da minoria, Senador Jean Paul Prates (PT-RN), a decisão é uma vitória para os defensores da estatal. “Primeiro, a empresa vendeu os gasodutos, e os compradores agora cobram rios de dinheiro da Petrobras para que ela use essa malha. Agora estão vendendo as refinarias. E no meio de uma crise internacional… Não adianta mudar presidente da Petrobras pros preços caírem. Ou muda a política ou tudo continua igual. Enquanto isso, os executivos do mercado financeiro devem já estar pensando que talvez, quem sabe, veja bem, Bolsonaro não seja bom para a economia, mas talvez seja cedo para afirma...".

