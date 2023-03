Cai a produção industrial em fevereiro, diz Anfavea

O volume representou diminuição de 2,9% na comparação com fevereiro do ano passado. Houve alta de 5,6% em comparação com janeiro edit

247 - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores informou nesta segunda-feira (6) que 161,2 mil veículos foram montados no mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foi o pior mês de fevereiro dos últimos sete anos.

O volume representou diminuição de 2,9% na comparação com fevereiro do ano passado. Houve alta de 5,6% em comparação com janeiro.

Desde 2016, quando foram montados 144,3 mil veículos no mesmo mês, não se registrava produção tão baixa em fevereiro.

Na conta do volume acumulado no primeiro bimestre, a produção aumentou 0,8%, com 313,8 mil veículos montados entre janeiro e fevereiro.

