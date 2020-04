Caixa: 22 milhões já se cadastraram e 40% não têm conta em banco

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que cerca de 40% dos cadastrados no programa de auxílio emergencial de R$ 600 não têm conta no banco edit

247 - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que mais de 22 milhões de pessoas já se inscreveram no programa de auxílio emergencial de R$ 600, um dia após o início do cadastramento. O auxílio vale para trabalhadores informais, MEIs, desempregados e contribuintes individuais do INSS durante três meses. A entrevista foi concedida à GloboNews.

Segundo o executivo, cerca de 40% dos cadastrados não têm conta em banco. Se todos forem elegíveis ao benefício, a Caixa abrirá uma conta gratuita.

Guimarães afirmou que, até a manhã desta quarta, foram feitos mais de 115 milhões de acessos aos sites do programa.

Os beneficiários deverão ter mais de 18 anos de idade e CPF ativo, ter renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família, ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50) e não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso