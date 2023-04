Caixa anuncia crédito bilionário para micro e pequenas empresas

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal (CEF) retoma nesta semana a linha de crédito destinada a microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empresários. Serão disponibilizados R$ 3,9 bilhões para empresas com renda bruta anual de até R$ 300 milhões. O banco poderá emprestar entre R$ 5.000 e R$ 5 milhões, conforme faturamento e análise de crédito.

Os beneficiários poderão pagar em até 60 meses, com possibilidade de até 12 meses de carência. A Caixa informou que o crédito é isenta de tarifa de contratação e de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A contratação pode ser solicitada nas agências do banco e por meio dos escritórios da Rede de Atacado da Caixa.

O banco também pretende reduzir juros para cerca de 2,1 milhões de micro e pequenas empresas (MPEs). Em nota enviada à imprensa, a Caixa afirmou que, "para as empresas associadas, as linhas de capital de giro estão disponíveis para contratação com taxas a partir de 1,21% a.m. e os investimentos para compra de máquinas e equipamentos podem ser contratados com taxas a partir de 1,34% a.m. O banco oferece ainda condições diferenciadas no Cheque Empresa".

O anúncio da liberação de crédito aconteceu em um contexto de boas perspectivas do mercado sobre o governo federal. Um dos motivos foi a apresentação de novas regras fiscais anunciadas no mês passado pelo ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad.

Nesta quarta-feira (12), o dólar ficou abaixo dos R$ 5 e o Ibovespa aumentou, dois movimentos que também foram identificados nesta terça-feira (11).

