Caixa anuncia linha de crédito para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos

247 - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (25) o lançamento de uma linha de crédito de R$ 3 bilhões para empréstimos às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.

Os financiamentos terão condições exclusivas para estas instituições, como juros mais baixos e carência no pagamento das parcelas.

Apesar de a iniciativa já ter sido anunciada na semana passada, Jair Bolsonaro realizou uma cerimônia no Palácio do Planalto para formalizar as medidas.

Estiveram presentes ministros do governo e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A nova linha de crédito terá juros 42% menores do que o praticado anteriormente. O custo total ficará em torno de 6,3% ao ano.

