Caixa credita auxílio emergencial a mais 7,8 milhões de trabalhadores

247 - A Caixa Econômica Federal (CEF) credita nesta segunda-feira (25) novos lotes do Auxílio Emergencial, da primeira parcela, para novos aprovados, e da segunda, para quem recebeu a anterior até 30 de abril. De acordo com o banco, o benefício será pago a 7,8 milhões de trabalhadores.

Até o sábado (23), a Caixa havia pagado R$ 85,5 bilhões entre primeira e segunda parcelas do Auxílio Emergencial, para 55,1 milhões de beneficiários.

Segundo o banco foram processados pela Dataprev até o sábado 101,2 milhões de cadastros, dos quais 59 milhões foram considerados elegíveis, sendo 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 10,5 milhões do Cadastro Único e 25,4 milhões de trabalhadores que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.