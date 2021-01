Caixa dá sequência ao calendário de saques do auxílio emergencial

Agência Brasil - A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira os saques das últimas parcelas do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os saques estão disponíveis para cerca de 3,6 milhões pessoas que não fazem parte do Bolsa Família.

O dinheiro liberado para saque hoje foi creditado na conta poupança digital da Caixa nos últimos dias 25 de novembro e 14 de dezembro, referentes aos ciclos 5 e 6 de pagamentos para quem nasceu no mês de março.

Apesar dos créditos em conta terem sido encerrados no último dia 29 de dezembro, o calendário de saques do auxílio segue até o dia 27 de janeiro, já que para ter acesso ao dinheiro em espécie é preciso aguardar mais tempo. Ainda poderão sacar as últimas parcelas do auxílio os trabalhadores que nasceram de abril a dezembro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site.

