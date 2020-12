Caixa Econômica paga o abono salarial para nascidos entre julho e novembro

A Caixa Econômica inicia nesta terça-feira (8) o pagamento do abono salarial calendário 2020/2021. O processo vale para os trabalhadores nascidos em entre julho e novembro edit

247 - A Caixa Econômica inicia nesta terça-feira (8) o pagamento do abono salarial calendário 2020/2021. O processo vale para os trabalhadores nascidos em entre julho e novembro com direito ao benefício, mas que ainda não sacaram. A informação é do Exame Investe.

Também serão contemplados os trabalhadores que tiveram as declarações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/eSocial) ano-base 2019 entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores, conforme calendário de pagamento.

A partir do dia 15 de dezembro será a vez dos trabalhadores que fazem aniversário neste mês.

Os beneficiários correntistas da Caixa nascidos entre julho e dezembro já receberam o benefício.

A consulta do direito ao abono e o valor disponibilizado pode ser feito por meio do app Caixa Trabalhador, pelo atendimento Caixa ao Cidadão — 0800 726 0207 e no site.

O conhecimento liberta. Saiba mais