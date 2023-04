Caixa libera R$ 4 bi do abono salarial para nascidos em maio e junho

Apoie o 247

ICL

247 - A Caixa Econômica Federal está liberando nesta segunda-feira (17) o pagamento do abono salarial referente a 2023, com base no ano-base 2021, para os trabalhadores nascidos em maio e junho. Além disso, nesta rodada de pagamentos, também estão incluídos os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não receberam o valor correspondente nos primeiros dois lotes de pagamento devido a divergências identificadas nos sistemas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com o Metrópoles, no total, serão disponibilizadas 4,1 milhões de parcelas, totalizando um montante de R$ 4 bilhões. A Caixa já iniciou o pagamento em 15 de fevereiro e seguirá com as liberações até 17 de julho, com base no mês de nascimento do beneficiário.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.