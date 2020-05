Caixa não libera novas parcelas do auxílio emergencial há duas semanas

247 - Os pagamentos do auxilio emergencial de R$ 600 em função da pandemia do novo coronavírus estão há duas semanas sem liberação pela Caixa Econômica Federal. Segundo reportagem do G1, o último balanço divulgado pela instituição financeira, datado desta terça-feira (12), apontava a liberação de R$ 30,5 bilhões para cerca de 50 milhões de pessoas, números semelhantes aos informados desde o dia 30 de abril.



Ainda conforme a reportagem, até a noite desta terça-feira, nem a Caixa e nem o Ministério da Cidadania haviam informado o calendário de datas dos pagamentos da segunda e terceira parcelas do auxílio. Somente os beneficiários do Bolsa Família possuem uma data certa para receber a ajuda financeira, uma vez que os pagamentos são liberados conforme o cronograma do programa.

A previsão inicial era que a segunda parcela do auxilio começasse a ser paga entre os 27 e 30 de maio. A Caixa chegou a anunciar a antecipação do calendário, mas a iniciativa foi cancelada. Na última segunda-feira, o vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, afirmou que a instituição aguardava a divulgação do novo calendário pelo Governo federal.

