Caixa paga nesta terça-feira 7ª e última parcela do auxílio emergencial a novo grupo; saiba se você vai receber

247 - A Caixa Econômica Federal deposita nesta terça-feira (19) a sétima e última parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 2.

Os valores pagos variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O dinheiro pode ser utilizado para compras, pagamentos, transferências e saques.

Para os demais beneficiários, o pagamento da sétima parcela começa nesta quarta-feira (20). O depósito do auxílio é feito de acordo com o mês de nascimento, no caso dos trabalhadores informais. Para beneficiários do Bolsa Família, o calendário segue o último dígito do NIS.

Veja o cronograma:

