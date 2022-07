Caixa vai distribuir lucro de R$ 13,2 bilhões do FGTS aos trabalhadores

Com ganho adicional vindo da distribuição do lucro, rendimento do FGTS deve subir para 5,83% neste ano edit

247 - O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu, nesta sexta-feira (22), que vai distribuir 99% do lucro líquido do fundo, o que representa um valor de R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores vinculados, com ano-base 2021. A informação é do portal InfoMoney.

Com este ganho adicional, a taxa usual de 3% de retorno do FGTS ao ano (mais a variação da Taxa Referencial) deve subir para 5,83%, quase o dobro em relação aos 2,99% da poupança. O índice que será aplicado ao saldo das contas vinculadas ao fundo, com base no dia 31 de dezembro de 2021, será de 0,02748761. Isso significa que, para uma conta que tivesse R$ 1.000 de saldo naquela data, o retorno vindo do lucro do FGTS seria de R$ 27,48.

O lucro total do FGTS em 2021 foi de R$ 13,3 bilhões (obtido pela subtração das receitas de R$ 39,3 bi pelas despesas de R$ 26 bi). No site do FGTS, o trabalhador poderá consultar o valor exato que ficará disponível em decorrência da distribuição do lucro do fundo.

